Luboš Mikolášek hraje basketbal od šesti let a ve svých dvaceti jedna letech stále zkouší nové věci spojené s košíkovou. Například streetball nebo basketbal 3x3 neboli tři proti třem, který se objeví i na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021.

Jak jste si užil Vánoce?

Vánoce jako svátek mám rád a vždycky si je patřičně užiju. Letos jsem v rámci možností navštívil rodinu a přátele a dodělával jsem ještě nějaké věci do školy.

Udržoval jste se během svátků v kondici?

Ano, na podzim jsme si domu pořídili běžecký pás, takže si občas zaběhám na páse, občas venku a jsem velký fanoušek kliků a TRX, takže se snažím každý den alespoň něco dělat.

V 1. lize jste odehráli pouze jedno utkání. Hledá se těžko motivace naskočit zpátky do herního procesu?

Samozřejmě je složité být v současné době motivovaný a trénovat naplno, aniž bychom věděli, zda se budou hrát utkání, nebo ne. Trenér se snaží využít každé možnosti si zatrénovat a udržet tým v kondici, informuje nás každý týden o aktuálním dění ve sportovním prostředí a snaží se nás tím motivovat. Uvidíme, jak to bude po novém roce s opatřeními, ale už se nemůžu dočkat domácího utkání s našimi fanoušky.

Sledoval jste draft bývalého spoluhráče Víta Krejčího do NBA?

Draft Vítka jsem samozřejmě sledoval, přestože se odehrával v pozdních nočních hodinách. S Vítkem jsme dobří kamarádi už od doby, kdy za Písek začal hrát. Pokaždé, když je v České republice, tak se snažíme si na sebe vyhradit čas a vidět se, ale s jeho časovým harmonogramem je to velice obtížné. Nově do Oklahomy mu držím palce a jsem jeho fanouškem.

Kterému týmu za oceánem nejvíce fandíte?

V současné době je to Brooklyn Nets, a to díky mému nejoblíbenějšímu hráči NBA Kyriemu Irvingovi, který v tomto týmu působí, a konečně se k němu, po roční pauze kvůli zranění, přidal i jeden z nejlepších hráčů soutěže Kevin Durant. Myslím, že tento tým by letos mohl být ve finále NBA.

Další odchovanec píseckého basketbalu Dalibor Fait je součástí širšího kádru české reprezentace. Čím to, že se basketbalu v Písku tolik daří?

Basketbalové podmínky jsou v Písku poměrně dobré, trénuje se na několika základních školách, klub má tedy z čeho vybírat ve vyšších ročnících. Myslím, že je to hlavně důslednost trenérů, kteří nás vedou k tvrdé práci, ale také o talentu a chtíči hráčů. S Daliborem jsme si zahráli jak spolu, tak proti sobě, je to velký talent a osobnost jistě nejen pro mě, ale i pro mnoho mladých hráčů.

Hrajete i jiné formy basketbalu? Například streetball? Nebo jiné?

Streetball mám velmi rád, s kamarády ho v létě hrajeme skoro každý týden. Objíždíme turnaje v jižních Čechách a v Písku se každým rokem na konci letních prázdnin pořádá streetballový turnaj na Velkém náměstí, kterého se pokaždé zúčastním.

Nově bude na olympiádě v Tokiu basketbal 3x3. Souhlasíte s tím? Baví vás basketbal tři proti třem na jeden koš?

Souhlasím a jsem za to rád, alespoň odkoukám pár streetballových kousků od profesionálů.

Zahrajete si košíkovou i třeba na počítači nebo herní konzoli?

Když jsem byl mladší, tak jsem si čas od času zahrál NBA na Playstationu 2, ale v současné době je to pro mě ztráta času.

Zkoušíte na tréninku nebo i během zápasu nějaké triky při dunkování (smečování)?

Dovolím si poupravit znění otázky. Zkouším smečovat (smích). Na trénincích nám trenér dává prostor ke zlepšování smečování. Takže buď na tréninku nebo to zkouším v předzápasových rozcvičkách.

Jak vám jdou hody z delší vzdálenosti. Jste tříbodový střelec?

V posledních letech, když jsem přešel z postu rozehrávače na křídelníka, se snažím zlepšit střelbu ze střední vzdálenosti, ale i zpoza trojkového oblouku a myslím, že se mi to daří, minimálně jsem v nich jistější. Vždy mě ale více bavily a šly mi spíše nájezdy. Jsem ovšem rád, když se při zápase naskytne možnost si vystřelit a proměnit tříbodový hod.

Vybíráte si pečlivě basketbalovou obuv? Potrpíte si na kvalitě?

Rozhodně. Když jsem byl mladší, každý týden jsem projížděl stránky s basketbalovými botami a když byla na nějaká sleva, hned jsem šel přemlouvat rodiče, jestli by mi je nekoupili. Mám plný botník basketbalových bot. Na kvalitě si potrpím. Nyní mám například tři páry od Damiana Lillarda, které si nemohu vynachválit.

Co byste popřál sportovcům do nového roku?

Všem hlavně štěstí a zdraví, dále také brzký návrat na hřiště společně s uskutečněním zápasů, bez kterých to jde jen těžko, a všem čtenářům ať vstoupí do nového roku v pohodě a s úsměvem.