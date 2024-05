Táborská i celá jihočeská atletika slaví mimořádný úspěch. Teprve osmnáctiletá čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel byla v Ostravě na Zlaté tretře druhá časem 50,59 sekundy, čímž splnila limit pro účast na olympijských hrách v Paříži. Jihočeška se zařadila na čtvrté místo v domácích historických tabulkách. Loňskou juniorskou mistryni Evropy porazila pouze stříbrná medailistka z loňského světového šampionátu Polka Natalia Kaczmareková (50,09).

Zlatá tretra, atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold, 28. května 2024, Ostrava. Vpravo česká čtvrtkařka Gloria Lurdes Manuel. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Na úspěšnou běžkyni je patřičně pyšný předseda táborského klubu Petr Nývlt. „Na Lu (přezdívka úspěšné atletky – pozn. red.) jsme skutečně hrdí,“ přikývne. „Měli jsme velkou radost, že se jí povedlo zaběhnout takový čas. Zlatou tretru jsme sledovali v televizi a bylo to krásný zážitek,“ neskrývá.

Lurdes Gloria Manuel je ryzím produktem táborské atletiky. „Přesně tak, začínala u nás v Táboře od přípravky. Od malička na ní bylo vidět, že je to velký talent. Nejprve se věnovala dlouhým tratím, ale časem se u ní projevoval velký rychlostní potenciál, takže se pro ni ideální stala tak těžká trať, jako je čtvrtka,“ uvádí předseda táborského klubu.

V klubu je Manuel mimořádně oblíbená. „Je to velmi skromná a milá mladá slečna. Nehraje si na hvězdu, snoubí se u ní výjimečný talent, píle, dobrá nálada a také oddílová sounáležitost. Jsme moc rádi, že ji máme,“ neskrývá.

Kariéru mladé atletky sleduje od jejího mládí David Bor, který má mimořádný podíl na rozvoji tohoto sportu ve městě u Jordánu. V současnosti působí jako vedoucí oddělení soutěží na Českém atletickém svazu. „V Táboře jsem působil dlouhou dobu, ale teď už se tam dostávám spíše sporadicky,“ podotkne. „Lu sleduji od mala a jenom potvrzuje předpoklady, že je jedním z největších talentů české atletiky. Už loni prokázala velký výkonnostní posun a bylo jasné, že ji čeká velká budoucnost,“ měl jasno.

Výborný výkon v Ostravě zkušeného trenéra a funkcionáře nepřekvapil. „Určitě to není náhoda. Už její předchozí letošní starty vykazovaly dobrou připravenost. Lu je závoďák a velké mítinky jí svědčí. To potvrdila už loni na mistrovství republiky doma v Táboře. Byl to moc pěkný výkon a bezpochyby se můžeme těšit na další,“ je přesvědčen.

Účast na olympiádě, to je pro táborský atletický klub mimořádná událost. „V novodobé historii byly na olympiádě táborské odchovankyně Helena Fuchsová nebo Iva Straková, ale že tak bude kmenová členka klubu, to je skutečně výjimečná událost a krásný dárek pro táborskou atletiku, která letos slaví sto dvacáté narozeniny,“ oceňuje Bor.