České Budějovice – Výsledky jihočeských atletů z „jejich“ I. národní ligy jsme zaznamenali už v sobotu.

Doplňme, že čtyři nejlepší výkony roku v kraji „zapsali“ závodníci našeho kraje, hostující za „přespolní“ oddíly v dalších soutěžích. Při extralize v Plzni byl 19letý David Tupý (Bechyně) v barvách Olomouce šestý ve vrhu koulí výkonem 16,28 (dále 16,21) a o další dva centimetry si tak vylepšil druhé místo v jihočeské historické tabulce mužů i krajský rekord juniorů s náčiním 7,26 kilogramu. Stejně mladý Antonín Švarc (ČZ), startující mimo soutěž za Šk. Plzeň, hodil oštěpem 61,41 (dále 60,31 a 60,51), a v historické tabulce mužů kraje je čtvrtý. Alena Panovská (VS) skočila za Duklu do výšky 172 a byla osmá. Do čela kraje na 5000 m vyskočil vítězstvím v I. lize, sk. B v Hradci 22letý Roman Budil (Písek) časem 14:59,41.

K I. lize, A v Třebíči se „s trochou hořkosti“ vrací táborský trenér Roman Bém. Oceňuje vrhačku Zděnku Müllerovou s jejími 16 body („Pravidelně začala trénovat jedenkrát týdně v Táboře, kde pracuje“), rekordy Karolíny Podlahové v tyči 360 a následně 370 cm, Lurdes Manuelovou, „žákyňku, které to neskutečně běhá“, i další žákyni Julii Kovářovou, která zaběhla první dvoustovku v životě za 26,60 (při protivětru 2,7 m/s). Vyzdvihuje výškařky, které týmu získaly 25 bodů, dálkařky se 14 a tyčkařky se 13 body, a celkově dodává: „Snad se probereme…“

Druhá liga: ženy Sokola vedou

V neděli začala II. liga, sk. B v Sušici. Ženy Sokola ČB po dramatické bitvě vyhrály, muži VS Tábor byli druzí.

Z výkonů upoutaly sólo na 3000 m Barbory Havlíčkové za 10:00,97, ale také třeba souboj otce a syna Gyselových v tyči s osobními rekordy 400 cm (oba 390 a 400 na třetí pokusy), cesta Štěpána Svobody k vítězství na 201 od 180 cm vše na první pokusy či 39 bodů koulařek Čtyř Dvorů…

Z výkonů: 100 m 2. Tereza Babická (16) 12,32 w, 200 m 6. Štěpán Pokorný 23,02, 400 m 2. Eva Kunová 60,14, 3. Klára Hulínská 60,39, 4. Barbora Hejnová 61,18, 800 m 2. Jakub Škrdleta 1:57,31, 4. Veronika Tvrzová 2:25,16, mimo Bára Kurzová (14, NV) 2:28,24, 1500 m 4. Škrdleta 4:15,31, 2. Adéla Bělohlavová 4:59,40, 3000 m 1. Havlíčková 10:00,97, 2. Veronika Piklová 11:10,82, 4. Tereza Kratochvílová 11:16,76, 6. Gabriela Káplová 11:24,68, 100 přek. 3. Nela Nikodemová 15,65 w, 5. Kateřina Mášková 16,20, 110 přek. 4. Svoboda 15,82, 400 přek. 7. Svoboda 61,30, 1. Babická 65,46, 3. Lucie Jinderlová 69,10, 4. Stefanie Graf 70,38, výška 7. Pokorný 183, 1. Petra Chalupová 157, 3. Mášková 154, 6. Tvrzová 151, tyč 2. Dominik Gysel 400 a Urs Gysel 400, 7. Vojtěch Rodr 320, 3. Kršková 230, dálka 6. Pokorný 629, 1. Mášková 514, 3. Nikodemová 501, 6. Chalupová 494, trojskok 10. Vladimír Votava 11,67, 8. Petra Holá 9,61, koule 1. Kristýna Koutná 11,03, 2. Alena Kvasničková 10,43, 3. Lenka Baronová 10,39, 5. Kršková 9,98, 6. Dita Poslušná 9,95, 2. Václav Toman 12,98, 3. Marek Marvan 11,98, 6. Radek Říha 11,19, disk 4. Poslušná 31,28, 5. Kvasničková 28,03, 3. Toman 39,38, 6. Miroslav Černý 32,23, kladivo 5. Baronová 33,27, 1. Toman 49,98, 4. Říha 41,37, 5. Tomáš Rys 39,33, 9. Marvan 35,90, oštěp 2. Veronika Kalivodová 38,44, 1. Michal Černý 50,96. Družstva: muži Stodůlky 197, VS Tábor 179, Olymp 145 atd., ženy Sokol ČB 174,5, Šk. Plzeň 170, Vlašim 164, Stříbro 109, Čtyři Dvory 105,5, Sp. Praha 91 atd.

Plavání: Opět ve finále

Závěrečný den Českého poháru v plavání v Pardubicích si v dopoledních rozplavbách zajistili start ve finále čtyři Jihočeši. Kristián Svoboda (Písek) zaplaval nejlepší letošní časy v kraji na 100 motýlek (dvanáctý za 57,66, mezičas 27,03) a na 400 PZ 4:39,83 (4. místo), Ondřej Zach (PlČB) byl opět čtvrtý na 400 kraul ve výkonu sezóny 4:06,37 (58,47 – 2:01,15). Terezie Kinterová na 100 motýlek šla dál ze 7. místa za 1:05,33 (30,49) jako jediná dorostenka v poli a Viola Válková (obě JH) na 100 kraul jako patnáctá ve svém druhém nejlepším čase v životě 1:00,38 (28,84). Letos nejlepších 400 PZ předvedla Bára Houšková – 5:43,43.

A ve finále se naši dál lepšili! Na 100 motýlek byl Svoboda dvanáctý za 57,28, na 400 kraul Zach pátý v čase 4:05,31, polohovku stlačil Svoboda na 5. místě na 4:35,25, na 100 kraul skončila Válková třináctá výkonem 1:00,23 a Kinterová, odmá na 100 motýlek, zaplavala opět výborných 1:06,17!

Další výkony z rozplaveb: 100 motýlek53. Beránek 1:03,69, 38. Houšková 1:12,19, 400 kraul 26. Matoušek 4:21,92, 100 znak 29. Rubáček 1:04,67, 30. Marek 1:04,68, 38. Zástava 1:05,60, 58. Houšková 1:16,71, 68. Švandová 1:18,12, 100 kraul 19. Dvořák 54,42 (25,99), 38. Beránek 55,54 (26,83) – druhý v kraji, 400 PZ 19. Javorský 4:56,30 – druhý, 20. Zástava 4:56,98 – třetí, 24. Matoušek 5:00,01 – čtvrtý (zlepšení o 19 sekund).