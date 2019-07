Hlavní program jednoho z nejvýznamnějších atletických podniků v tuzemsku odstartuje v 15.45 hodin, slavnostní zahájení je na programu v 18 hodin. Stadion Míru přivítá kvalitní českou i zahraniční elitu v čele s Pavlem Maslákem, Janem Velebou, Radkem Juškou, Kateřinou Cachovou, Dianou Mezuliáníkovou, Jánem Volkem, Muhammedem Anasem, Elisavet Pesiridouovou a spoustou dalších atletických hvězd.

V souboji o nejrychlejšího muže na hladké stovce uvidíme Etienna Thea z Velké Británie (letošní výkon 10,26), slovenského rekordmana a držitele letošního evropského titulu z haly na 60 m Jána Volka a bývalého držitele českého rekordu Jana Velebu. Svoji rychlost otestuje i český rekordman v běhu na 200 a 400 m Pavel Maslák.

Na dvoustovce žen se představí Hima Das, juniorská mistryně světa v běhu na 400 m, která je adeptkou na pokoření rekordu stadionu (aktuálně 23,25 s.), který drží Denisa Rosolová (dnes již Helceletová). Osobní rekord Himy Das je 23,10 s. Čerstvý indický rekordman na 400 m, Muhammed Anas, který drží i rekord stadionu v čase 45,35 s., by mohl zaútočit na jeho opětovné pokoření. V půlkařském Memoriálu Ing. Jana Pána se představí Benediktas Mickus, který bude obhajovat své loňské vítězství. Ženský běh na 800 m nabídne souboj prvních třech českých půlkařek Diany Mezuliánikové, Venduly Hluché a Kristiny Mäki, ale i slovenských závodnic Ivety Putalové a Alexandry Štukové.

Finalistka z ME v Amsterdamu v roce 2016, Elisavet Pesiridouová (OR 12,93 s.) poměří své síly na 100 m překážek s kvalitními českými překážkářkami Lucií Koudelovou a Helenou Jiranovou, ale i s vícebojařkami Kateřinou Cachovou a Kateřinou Dvořákovou. Do bloků při běhu na 400 m překážek zaklekne i Lada Vondrová, aktuální medailistka z ME do 23 let, která je v českých tabulkách ihned za Zuzanou Hejnovou. Lada je též adeptkou na pokoření rekordu stadionu, který aktuálně drží Tereza Vokálová časem 57,22 s.

Sektory skoků též nabídnou kvalitní podívanou. Ve skoku vysokém bude ohrožovat rekord stadionu (230 cm) japonský výškař Ryo Sato (letošní výkon 227 cm). Představí se i Slovák Matúš Bubeník (letošní výkon 225 cm), Ukrajinec Serhiy Slisensko i vedoucí závodník českých tabulek Martin Heindl. Mezi ženami uvidíme Ladu Pejchalovou, vedoucí ženu českých tabulek, ale i táborské závodnice Ladu Doležalovou a Alenu Panovskou. V sektoru skoku dalekého se představí český rekordman Radek Juška a Ghaňan Abraham Seaneke s letošním výkonem 775 cm. Věříme, že bude atakovaná osmimetrová hranice, jelikož táborský stadion je kvalitní dálkou vyhlášený. Mezi ženami se představí domácí jednička Adéla Záhorová, tvář loňského ročníku Velké ceny Tábora, sestry Dvořákovy i slovenská závodnice Lucia Vadlejch.

V sektoru vrhů a hodů se můžeme těšit na výkony koulaře Ladislava Prášila, který se bude snažit atakovat hranici 20 metrů. Mezi oštěpařkami se představí Irena Šedivá, třetí nejlepší žena za Barborou Špotákovou a Nikolou Ogrodníkovou. Šedesátimetrovou hranici bude chtít pokořit také Petra Andrejsková. Startovní pole čítá pět oštěpařek s výkony za hranicí 50 metrů.

Do startovní listiny se samozřejmě zapíší i jména dalších táborských atletů, kterým budou jistě držet palce zaplněné ochozy stadionu Míru.

Monika Pincová