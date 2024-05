Triatlon team Tábor má za sebou pětidílnou sérii Českého poháru v aquatlonu. První zastávkou byl 3. března Zlín, následovaly 6. dubna Brno, 14. dubna Příbram, 21. dubna Praha a poslední závod hostily 28. dubna České Budějovice, kde se zároveň konalo i mistrovství České republiky.

Mistrovství České republiky v aquatlonu. Ege aquatlon České Budějovice | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Právě do Budějovic se vypravila z klubu nejpočetnější a nejúspěšnější výprava. Titulem mistra republiky se mohou pyšnit starší žák Václav Šoula a dorostenec Matěj Homola. Oba si prvenství vybojovali díky velice rychlému běhu, do kterého Homola startoval po plavecké části ze čtvrtého místa a Šoula dokonce z osmého.

Jen o sekundu utekl titul Adamu Šiškovi (mladší žák) a stejně tak do posledních metrů bojovala o zlato Veronika Křížová (kat. 10-11 let), oba se tak stali vicemistry republiky. Domů si Táborští vezli i bronzové medaile, a to díky nejmladší závodnici Natálii Křížové (kat. 8-9 let) a Karolíně Černé mezi dorostenkami. Pomyslné brambory za čtvrté místo získali Jiří Bednář (10-11 let), Antonie Kepková (10-11 let) a Martin Korous (50-59 let).

Známe tak již i celkové pořadí Českého poháru. Druhá místa ve svých kategoriích obsadili Václav Šoula a Martin Korous. Bronzem se může chlubit Karolína Černá. Dále se v top 10 umístili Alexandr Mikulanda, Ondřej Hubáček, Nela Nováková, Adéla Šimáková a Jiří Stuchlík.

Táborští považují tento seriál za přípravné a předzávodní období. „Letos jsme neměli tak četné výpravy ve starších kategoriích, neboť se spousta našich sportovců připravovala na přijímací zkoušky nebo maturitu. I tak to byla série velice úspěšná a všem patří velká gratulace a dík za účast! Teď už nás čeká jedenáctého května první start v triatlonu ve Zlíně,“ vzkazují z táborského triatlonového klubu.