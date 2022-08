Kadlecová v jihovýchodní Asii oslaví v pátek své 17. narozeniny. A ráda by si k nim nadělila co nejlepší umístění. „Chci porazit každou soupeřku, která půjde proti mně. Je to velká šance, abych mohla prorazit. Ale záležet bude na řadě okolností, důležitý je i los,“ uvědomuje si.

Jihočešku čeká šestihodinový časový posun, tamní vlhké počasí a minimální čas na aklimatizaci. Výběr jejích soupeřek je pestrý. V kategorii juniorek nastoupí turecká světová šampionka z roku 2019, dále rivalky z Palestiny, Indie, Íránu, Ruska či poslední mistryně Evropy z Belgie. Turnaj probíhá formou klasického pavouka.

Důležité bude, aby Kadlecová zvládla velký turnaj v hlavě. „Jak se to blíží, tak začínám být trochu nervózní. Ale musím to dát stranou, jinak výkon nikdy není takový. Dříve jsem dělala osm let karate a při větších závodech jsem bývala hodně nervózní,“ přiznává.

Zástupkyně Gladiators gym se na světový šampionát dostala i díky skvělým výsledkům z poslední doby. Letos suverénně ovládla ligu CMTA, kdy vyhrála všech šest svých soubojů a získala mistrovský titul v kategorii do 57 kg. „Dvakrát jsem utkání ukončila před limitem. Z toho jsem měla velkou radost, protože to není tak časté. Někdy výkon nebyl ideální, ale na výhru to stačilo,“ bilancuje.

Kadlecová tak navázala na další hvězdu klubu Elišku Pelechovou. „Ona ligu vyhrála od nás naposledy. Když jsem začínala s bojovými sporty, tak to byl jeden z mých cílů, a tak jsem moc ráda, že se mi to podařilo. Ze začátku jsem k Elišce chodila na tréninky a obdivovala jsem to, co dokázala. Teď jsem ji prakticky vyrovnala, což mě těší,“ uvádí.

Hlavně ať fotbal všechny baví, přeje si před startem sezony v kraji Tomáš Pintér

V plánu přípravy pro jihočeský talent bylo soustředění v Thajsku, které se však nakonec neuskutečnilo, a tak se Kadlecová připravovala doma. „Nachystaná je dobře. Mohou hrát roli detaily, jedna rána, jedna chyba, zranění, rozhodčí. Ale věřím ji,“ tvrdí trenér Petr Korčák, který se společně s Michalem Novákem starali o přípravu budějovické bojovnice.

Na dálku budou Anetě fandit i její rodiče, kteří ji sledují v každém souboji. „Mamka má o mě strach, ale podporuje mě. Tátovi to vůbec nevadí. Rodiče jsou otrlejší, když mají čtyři děti a všechny dělají bojové sporty. Taťka to sleduje doma a po zápase hned volá, co bylo dobře a co špatně. Mamka jezdí s námi, a když třeba prohraju, tak mě utěšuje, že je hlavní, že se mi nic nestalo. Což většinou není to, co bych chtěla slyšet,“ usměje se.

Sportem žije celá rodina Kadleců. Anety mladší sestra Sára také objíždí turnaje národní ligy. „Někdy se kvůli tréninku spíš pohádáme. Ona si pak doma stěžuje, že ji moc mlátím, nebo ji nechám taky bouchnout. Přitom to není pravda, já jdu jen lehce,“ zdůrazní.

Motivace české šampionce v žádném případě nechybí. Ráda by zaujala i další dívky, aby se vydaly na dráhu bojových sportů, i když ví, že to není legrace. „Moje kamarádky obdivují, co dělám, ale na trénink by nikdy nešly,“ dodává.