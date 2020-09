Prvoligového turnaje, který pořádal místní spolek Budweis Discgolf Club, se účastnilo 86 hráčů české discgolfové špičky. Českobudějovické hřiště prověřilo hráče především v dlouhých hodech. „K vidění byly výkony o délce až sto šedesát metrů, na turnaji padla také dvě esa,“ přibližuje Šustek situaci, kdy se soutěžícím podařilo zaznamenat koš na první hod. „A to na jamkách o délce devadesát sedm a devadesát devět metrů.“

Do Českých Budějovic přijelo množství hráčů, kteří zde byli úplně poprvé. „Byli překvapení nejen krásou Českých Budějovic, ale také městským DiscGolfParkem Stromovka,“ popisují s hrdostí v hlase nadšení organizátoři. Park byl díky členům klubu perfektně připraven. „Velké poděkování patří také městu České Budějovice, které zajistilo sečení travnatých ploch. Jsem přesvědčený, že drtivá většina hráčů se na naše turnaje bude v budoucnu vracet,“ říká hlavní organizátor a předseda spolku Tomáš Šustek.

„Bylo nám opravdovou ctí po dvou letech fungování hostit prvoligové hráče a jsme moc rádi, že měl turnaj takovýto úspěch. Do budoucna jistě nepolevíme a budeme nadále připravovat soutěže nejvyšší úrovně, kterou zvládneme, abychom přilákali co nejvíce hráčů do našeho města,“ dodává organizátor Petr Pomije.

„Hodně povedený turnaj. Hřiště sice patřilo spíše k těm jednodušším, ale díky čerstvému větru prověřilo i ty nejzkušenější z nás. I organizačně byl turnaj perfektní, do Českých Budějovic se budeme já i ostatní hráči Moravian Gators Nový Jičín rádi vracet,“ přidal komentář mistr České republiky 2020 Kryštof Novák.

„Hřiště se mi od samého začátku velmi líbilo, za mě to byl jeden z nejlépe připravených turnajů roku. Vítězství ve Stromovce si hodně cením, protože bylo po dvouletém čekání jedno z největších. Jednalo se o mou první návštěvu na českobudějovickém hřišti, ale už teď vím, i díky organizátorům, že se sem za rok vrátím,“ hodnotil turnaj celkový vítěz Matěj Vojtík z Discgolf Clubu Slovácko. Pro letošní rok to byl poslední ze série tří turnajů, které v Českých Budějovicích pořádá místní spolek. Další tři turnaje jsou v plánu v příštím roce. Stále je ve hře i pořadatelství MČR discgolfu 2021, o kterém bude nyní rozhodovat česká asociace discgolfu.