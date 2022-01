Po čtrnácti kolech máte na kontě deset výher, jednu remízu a pouze tři prohry. V tabulce jste třetí. Jste jako nováčci soutěže s touto bilancí spokojeni? Má to dvě roviny. Na straně jedné se na sebe snažíme být nároční a víme, že ve všech třech případech, kdy jsme na soupeře nestačili, jsme mohli uspět a zpětně nás to mrzí. Pravdou však je, že v několika vítězných utkáních při nás stála i trocha štěstí, takže aktuální postavení asi odpovídá realitě. Na straně druhé jsme s dosavadními výsledky možná až nadmíru spokojeni. Přece jen jsme v loňské přerušené sezóně ze všech tří odehraných zápasů odešli jako poražení a nyní jsme se stali černým koněm soutěže.

Čekali jste, že to budete mít ve druhé nejvyšší soutěži těžší?

Už jsem to nakousl. Tím, že jsme si druhou ligu v nedohrané předcházející sezoně vlastně vyzkoušeli „nanečisto“ a minimálně po bodové stránce neúspěšně, tak jsme měli z aktuální sezony velký respekt, který vlastně máme i nadále. Utkání jsou zpravidla velice náročná a nesmírně vyrovnaná, takže bych to možná trochu otočil a řekl, že náročnost soutěže je zhruba taková, jakou jsme očekávali. Jen jsme nečekali, že si s ní takto zvládneme poradit.

Je kvalita soupeřů o hodně vyšší, než bývala v krajské lize, kterou jste dlouhé roky hrávali?

Kvalitou je druhá liga opravdu zase o stupeň výš než než naše krajská soutěž. Soupeři jsou mnohem dále zejména po futsalové stránce. Na druhou stranu si myslím, že kdyby měly chuť a motivaci, tak by se na tuto úroveň postupně zvládly adaptovat i českobudějovický FC 30 a ELBH Týn. Stojí za tím však spousta práce.

Produktivitu vašeho týmu táhnou nová jména Petr Pasecký, Dominik Tůma nebo Stanislav Pacholík. Z jakých zdrojů se vám daří kádr doplňovat?

Jsou to všichni naši kamarádi z fotbalu, které jsme se vytipovali jak po stránce kvalitativní, tak charakterové. Jsem rád, že jsme se při jejich „skautování“ nemýlili a že své předpoklady potvrzují.

Máte kádr dostatečně široký pro takovou soutěž?

Tohle byla jedna z věcí, na které jsme před vstupem do druhé ligy usilovně pracovali a v podstatě nadále kontinuálně pracujeme. S kádrem jsme v tuto chvíli naprosto spokojeni, do sezony nám zasáhlo již dvacet hráčů a další se ještě přidají. Všechna utkání jsme odehráli na dvě čtyřky a myslím, že to je jedna z našich silných stránek.

Na první místo ztrácíte pouhých šest bodů. Chystáte se ještě zkusit zabojovat o postup? Lákalo by vás zahrát si první ligu?

K postupu se konkrétně neupínáme, nicméně zjistili jsme, že máme na to, abychom reálně pomýšleli na vítězství v každém utkání. Uvidíme, na co to v konečném součtu bude stačit. Když už to máme takto rozehrané, chtěli bychom medaili.

V nejvyšší soutěži je zřejmě sestup českobudějovického Dynama neodvratný. Neuvažujete o případné spolupráci s tímto klubem?

Situaci Dynama samozřejmě sledujeme a uvědomujeme si, že jeho další působení, ať už v jakékoli soutěži, bude mít vliv i na nás. Přiznám se, že interně jsme již toto téma diskutovali a máme připraveny jednotlivé scénáře. Stále však klukům držíme palce, aby soutěž zvládli zachránit. Pokud se to nepodaří, uvidíme, co bude dál. Není to samozřejmě jen o nás. Nicméně právě situace ohledně Dynama je jednou z poměrně důležitých proměnných v hypotetické otázce Absolut a první futsalová liga.

Domácí zápasy hráváte v českobudějovické Sportovní hale v pátek v půl deváté večer. Je to pro vás ideální termín, nebo na vás prostě jenom zbyl jak jeden z mála volných?

Popravdě jsme si skutečně moc vybírat nemohli, nicméně o pátky večer jsme stáli již od začátku a jsme velice vděční, že nám ve Sportovní hale vyšli vstříc. Myslím, že se jedná o ideální termín jak pro nás, tak i pro naše fanoušky.

Návštěvy na vašich domácích utkáních se pohybují od sta do dvou set diváků. Jste spokojeni s atmosférou na zápasech?

Počet diváků i atmosféra, kterou dokáží vytvořit, se lepší zápas od zápasu. Jsme jim za to opravdu moc vděční a i touto cestou bych jim chtěl poděkovat. My se fanouškům na oplátku snažíme odvděčit jak na hřišti, tak i různými soutěžemi, doprovodným programem či pozvánkami.

Prakticky všichni vaši hráči hrají i „velký“ fotbal. Nepřináší to problémy s termínovými kolizemi?

Problémy to skutečně přináší a s výjimkou profesionálních futsalových klubů se s tím potýkají asi všechny kluby. Nejhorší období, kdy běží futsalová sezóna paralelně s mistrovskými utkáními fotbalu, již máme za sebou. Nyní nám naopak končí z tohoto pohledu nejlepší část, kdy všichni máme „jen“ futsal a začíná taková střední cesta, kdy pokračuje futsal, začíná příprava a s ní spojená přátelská utkání ve fotbale. Pevně věřím, že vše zvládneme. Právě toto je jeden z důvodů, proč máme tak početný kádr.

Jaký máte rozpočet na sezonu a daří se vám ho naplnit?

Konečnou částku ještě neprozradím, neboť definitivně budeme bilancovat až po skončení sezony. Jisté však je, že stěžejní část rozpočtu tvoří dotace od Jihočeského kraje, kterou doplňují svými příspěvky naši další partneři. Určitou částkou si přispíváme i sami hráči. Všem partnerům za podporu velice děkujeme. Pokud by nás chtěl podpořit po přečtení tohoto rozhovoru i někdo další, budeme rádi, pokud se nám případně ozvete.