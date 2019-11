Slovenská rocková kapela Zoči Voči, která ve svých písních šikovně míchá chytlavé melodické refrény s tvrdšími kytarovými riffy, vyráží už začátkem října na své česko-moravsko-slezské turné. Zoči Voči , kteří se na česko-slovenské hudební scéně pohybují už patnáctým rokem, nedávno rozšířili své řady o hráče na klávesové nástroje (Miroslav „Horso“ Horský). Jejich posledný počin je akustická skladba „Chlapi nepláčú“ , která vyšla jako singl v březnu tohoto roku a k dnešnímu dni má více než semsettisíc zhlédnutí na Youtube.



Slovenskou kapelou Zoči Voči na celém turné doprovodí soběslavský pop-punkový

Náhodný Výběr a slánští pop-rockeři Madam Royal. Žánrově spřízněné kapely se budou střídat v roli „odpalovače“ koncertu a Zoči Voči budou celý večer uzavírat.



Náhodný Výběr, který nedávno vypustil do světa svůj klip k písni Útěk domů, není žádným nováčkem na poli klubové a festivalové scény. Kluci se mohou aktuálně pochlubit účastí ve finále prestižního časopisu Muzikus – Šance Muzikus, o účinkování na vybraných českých top festivalech.



Na druhou stranu je pro ně turné se slovenskou kapelou splněným snem a slibují svým fanouškům spoustu překvapení.

Velmi podobně je na tom i kapela Madam Royal. (dříve vystupovala pod názvem By The Way)



Pop-rockoví Slaňáci mají na svém kontě vystoupení na takových akcích, jako například Masters of Rock nebo polský fenomenální megafestival Woodstock. Klubové turné s kapelami Zakázaný Ovoce a Jaksi Taksi mají kluci už sice odzkoušené, ale přiznávají, že kapela Zoči Voči je jedním z jejich hudebních vzorů, a proto je pro ně účast na tomto turné ctí.