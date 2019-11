Paměť národa při příležitosti Dne válečných veteránů (11. listopadu) pořádá veřejnou sbírku, při které si lidé mohou pořídit vlčí mák (symbol Dne válečných veteránů) a uctít tak životy lidí, kteří bojovali za svobodu a demokracii.

Výtěžek půjde na natáčení pamětí válečných veteránů. Přispět můžete od 1. do 8. listopadu v městské knihovně, či později, ale to se pokladnička přesune do drogerie u Strakatých a zde bude až do 14. listopadu