Kdy: V pátek 29. listopadu od 17.30 hodin Kde: Klub BejVák sídliště Nad Lužnicí, Tábor

Vánoční příběh. | Foto: Plakát akce.

Cheiron rozjíždí nový klub pro děti a mládež na Sojčáku a začátek kampaně na jeho vybavení zahájí loutkovým divadlem. Vánoční příběh – také by se mohl jmenovat Cesta do Betléma nebo ,Co se dělo o Vánocích či narození Ježíše (Ježíška) Krista. Je to víceméně tradiční zpracování této události a to především podle Lukášova evangelia.