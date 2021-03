KDY: Do 31. března

KDE: Vodňany, MěKS nebo knihovna

Na výstavu Krampusáků, masek alpských strašidel na zahánění zlých duchů, navazuje další vodňanská aktivita. Ta je inspirována vynášením morany a loučením se s temnými silami zimy. Děti se mohou zúčastnit tvořivé soutěže a vyrobit či namalovat masku, magický předmět nebo hudebním nástroj, kterým by se podle nich daly zlé síly zimy zahnat. Použít mohou malí různé materiály jako např. barvy, hlínu, látky, dřevo, karton, plast. Zkrátka cokoliv chtějí. Obrázky a výrobky odneste do Kavárny Colombina v Městském kulturním středisku či do Městské knihovny Vodňany do konce března. Je třeba poskytnout své jméno autora, jeho věk a kontakt. Na zúčastněné čeká diplom a dárek. Jejich práce budou vystaveny za sklem v kavárně a jejich kopie ve výlepových plochách ve městě.