KDY: 5. července až 18. října

KDE: Bechyně

Skauting v Bechyni slaví sto let. K tomuto výročí začíná v neděli v muzeu výstava Sto let skautingu v Bechyni 1920 – 2020. Ta potrvá až do 18. října. V parčíku před bechyňským muzeem bude výstava v neděli zahájena stylově. Bude se od 17 h rozdělávat oheň v parčíku, opékat buřty a zpívat s kytarou.