Kdy: v úterý 29. a ve čtvrtek 31. října, v úterý 5. a ve čtvrtek 7. listopadu od 16 do 18 hodin Kde: Spodní dvůr Gymnázia Pierra de Courbertina

Bleší trh Tábor. | Foto: Plakát akce

Od úterý 29. října začíná sběr věcí na bleší trh pro domácí hospic Jordán v Táboře. Poklady ze skříní, komor, knihoven i dětských pokojíčků, lze nosit ve dnech 29. a 31. října a také 5. a 7. listopadu od 16 do 18 hodin na spodní dvůr Gymnázia Pierra de Coubertina. Bleší trh se bude konat v sobotu 9. listopadu od 9 do 12 hodin v prostorách školy. Chcete-li podpořit hospicovou péči a pomoci nevyléčitelně nemocným, věnujte věci, které vám doma přebývají a ostatním by udělali ještě radost nebo si přijďte nakoupit.