KDY: 29. června

KDE: Univerzita Tábor

ZA KOLIK: 450 Kč

Darujte na konci školního roku kytici, která bude krásná a naprosto originální, protože ji sami uvážete. Workshop v květinové dílně na Univerzitě Tábor se totiž koná v pondělí 29. června. Vázat se bude z květin ekologicky pěstovaných a s minimální ekologickou stopou. Materiál přiveze květinová farma Kveteto z nedaleké Leštiny. Majitelka provede dílnou a pomůže účastníkům s vazbou. Co uvážete, to si odnesete. Účast je omezena na 15 lidí, proto se hlaste na www.univerzitatabor.cz Kurz trvá od 16 do 18 h a stojí 450 Kč.