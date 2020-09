KDY: 17. září

KDE: Náměstí Mikoláše z Husi, Tábor

ZA KOLIK: Zdarma

Hra Mniši jsou tiší! zve na čtvrtek 17. září skupiny i jednotlivce od 10 do 14 let i rodinné týmy. Budou plnit úkoly a prozkoumávat přitom okolí náměstí Mikuláše z Husi i augustiánský klášter, kde dnes sídlí ředitelství Husitského muzea a Galerii Ambit. Řeholník z řádu augustiánů vám rozdá hrací karty, kterými se budete během hry řídit při putování po starém městě. Trasa končí opět v klášteře. Dozvíte se vše o řeholnících, jak se do sídla husitů dostali, co bylo jejich úkolem, o bosáckém řádovém rouchu a další tajemství řádu. Vstupné je zdarma. Hra začíná v 16 h. Hlásit se můžete na telefonu 734232158 či na mailu tabor@husitskemuzeum.cz