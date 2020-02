SO 8. února / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč /

Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdybyste byli na jeden den maličcí jako mravenci? Co byste si chtěli užít? Na co byste asi museli dávat pozor? Přežili byste vůbec jeden jediný den? Pohádka Minimax a mravenec vám právě jeden takový den, jednoho neobyčejného chlapce, ukáže. Loutkové představení od moderního autora ze světa hmyzu, plné napínavých momentů a přírodovědeckých poznatků.

Loutkové představení Jiřího Dvořáka hraje divadlo Kaká.