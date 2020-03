Buenos dias Amigos.

Zdeněk a Andrea vás zvou na cestovatelskou přednášku o svých zážitcích z měsíční cesty po Mexiku

Po roce života na Novém Zélandu se vydali na 16 měsíců do Ameriky. V horském kanadském městě Whistler pracovali, poznávali místní mentalitu a nahlédli do nitra tamní kultury. Během pobytu v Kanadě zkombinovali práci a objevování amerického kontinentu, navštívili USA, Aljašku, Peru a Mexiko.

Do Mexika se pak vydali během měsíčního volna z práce. Po příletu do hlavního města se vydali linkovými autobusy a další místní dopravou po zajímavých městech, přírodních krásách a ruinách měst původních obyvatel až na poloostrov Yucatán. To vše bez cestovky, jen na vlastní pěst a s hrubým plánem, který se stejně po pár dnech vzal za své.

Kapacita klubu omezena.. rezervace vstupenek na mcjordan@centrum.cz.. vstupné 60 Kč