Kontaktní centrum pro seniory

Kdy: Od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin Kde: Farského 887/17, Tábor vedle sokolovny

Senioři | Foto: Deník

Táborské kontaktní centrum poskytuje základní poradenství, pořádá zajímavé přednášky, besedy, výlety a vycházky. V centrum se lze zdarma připojit na internet, pracovníci vám pomohou s registrací do projektu Senior Pas, zapůjčí informační materiály či časopisy. Na místě je navíc možnost malého občerstvení i sociální zázemí. Senioři si zde mohou půjčit i herní sady koulí na petanque či hole na Nordic Walking.

Autor: Lenka Pospíšilová