Kdy: Od 1. do 7. února Kde: DDM Tábor, Tržní náměstí

Malování | Foto: Nikola Klimšová

Od 1. do 7. února pro děti si v budově na Tržním náměstí táborský dům dětí připravil zajímavý program. Děti si mohou vydrátkovat šperky, zahrát si Minecraft po síti, vyrazit na výlet do Prahy na lezeckou stěnu nebo si namalovat masku. Do domova si nezapomeňte přinést s sebou vlastní přezůvky.