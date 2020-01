15 rokov skúseností v jednej prezentácii.

Od nastavovania konceptu novej značky po insighty a ukážky konkrétnych kampaní, ktoré spája

to, že fungovali.



Michal Pastier je fanoušek festivalu Burning Man, spolumajitel a kreativní ředitel reklamní agentury Zaraguza a branding studia GoBigname. Zaraguza se stala nejkreativnější agenturou v SR a ČR podle YouTube, získala zlatou Euro Effie za nejefektivnější reklamní kampaň v Evropě a Grand Prix za nejlepší profil na sociálních sítích v ČR. Michal byl zařazen mezi Top 100 evropských inovátorů podle Google a Financial Times. Dostal se i na titulku magazínu Forbes Slovensko jako vítěz kategorie Byznys 30pod30. Je také nejmladším držitelem prestižního ocenění FILIP za výjimečný přínos slovenské reklamě. Věří v sílu spojení dat a kreativity, proto se věnuje i společnosti Exponea, která patří mezi nejrychleji rostoucí SaaS firmy na světě v oblasti marketingové automatizace a pokročilé

datové analytiky s využitím A.I. Pravidelně přednáší na konferencích a univerzitách. Žije v Bratislavě.

2009 Založení společnosti Zaraguza s.r.o.

2012 Otevření české pobočky Zaraguza CZ.

2012 Facebook zařadil agenturu mezi TOP 10 digitálních agentur oceněním Silver Facebook Studio Award.

2010-2015 nejoceňovanější digitální agentura na Slovensku.

Od roku 2016 funguje Zaraguza jako fullservisová agentura.

2016 Gold Euro Effie za kampaň pro Kofolu.

2016 "Innovative Agency of the Year" dle FLEMA Awards.

2019 Více než 100 kreativních cen v lokálních i mezinárodních soutěžích.

2019 V Zaraguza CZ a SK pracuje přes 60 členů týmů. Celkový obrat 180 milionů korun.

2019 Best of the Best Europe Finalist Euro Effie za kampaň pro Popradskou kávu.

Vstupné je zdarma.