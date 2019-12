Fotografická výstava dokumentuje práci zaměstnanců domácího hospice v zázemí, bez kterého by hospic nemohl fungovat, a přípravu na výjezd ke klientům a do rodin pacientů.

Cílem výstavy je rozšíření povědomí o mobilní specializované paliativní péči, která si v posledních letech intenzivně hledá místo ve zdravotnickém systému ČR.

Kromě fotografií ze zázemí jsou na výstavě ke čtení i úryvky děkovných dopisů od rodin nevyléčitelně nemocných pacientů domácích hospiců z Tábora, Písku, Třeboně a oddělení sociální a paliativní péče Nemocnice Jindřichův Hradec o tom, jak a proč pro ně byla péče důležitá.

V centru paliativní péče není jen samotný pacient, ale i jeho blízcí, kteří také potřebují podporu a doprovázení. Paliativní péče se tak prolíná do zdravotní i sociální sféry. Nevyléčitelná onemocnění se netýkají jen seniorů, ale i lidí v produktivním věku, mladých rodičů, a bohužel, výjimkou nejsou ani děti.

Od letošního roku se do dětské paliativy zapojili první hospic v Jihočeském kraji - Domácí hospic Jordán v Táboře, který se připravuje na dětské pacienty.78% lidí si přeje umřít doma. Pouze jednomu procentu se to doopravdy podaří v péči domácího hospice. Vybudování kvalitní sítě specializované paliativní péče je běh na hodně dlouhou trať. Ale přesto to za to stojí – aby si každý z nás mohl vybrat, kde chce dožít své poslední dny.

Víc informací o paliativní péči lze nalézt i na:www.paliativnimedicina., czwww.mobilnihospice.cz., www.hospicjordan.cz.

Na výstavě promluví hejtmanka Ivana Stráská, krajský zastupitel Pavel Klíma vedoucí odboru zdravotnictví Petr Studenovský. Přítomni budou také zastupitelé Jihočeského kraje, zástupci mobilních hospiců z Tábora,Třeboně a Písku; a paliativní jednotky Nemocnice Jindřichův Hradec.