„V sobotní příloze Víkend vás tímto seriálem pozveme do zákulisí samotného natáčení, nabídneme rozhovory s představiteli populárních hrdinů i nenáviděných záporáků, a hlavně připomeneme, co se v tomto malém, a přece tak bohatém mikrosvětě odehrálo,“ vyjmenoval šéfredaktor sobotního Víkendu Stanislav Šulc.

Nový rodinný seriál ZOO, v němž jsou hlavními hrdinkami mladá dědička sklářského impéria Sidonie Anna Novotná a chůva v rodině soudce Viktorie „Viki“ Janečková, je vlajkovou lodí televize Prima. V hlavních rolích se představí Michaela Pecháčková jako Sidonie a Eva Burešová coby Viki. Tyhle dvě svede dohromady náhoda, láska ke svému povolání, ale i touha jít si za svými vlastními sny.

„Točím téměř každý den a musím přiznat, že je to báječné i náročné zároveň. S Evou jsme si sedly a je to fajn, na place jsme neustále spolu. Stejně hezky se mi točí také se Sabinou Laurinovou a Markem Taclíkem, teď nás čeká spousta společných dní. Jde to dobře a jsem ráda, že jsem se dostala na místa i ke zvířatům, kam bych jinak neměla šanci se ani přiblížit,“ usmívá se začínající hvězda Michaela Pecháčková.

Velký zájem o první díl seriálu přiměl Televizi Prima prozradit divákům trochu více ze zákulisí.

Herci seriálu ZOO

Robert Urban, Eva Burešová, Michaela Pecháčková, Šimon Bilina, Štěpán Benoni, Veronika Freimanová, David Gránský, avel Nečas, Oldřich Navrátil, Vanda Hybnerová, Pavla Tomicová, Bob Klepl, Jitka Sedláčková, Michal Novotný, Marek Taclík