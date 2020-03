Leteckého záchranáře zdravotníci podle informací mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů vyzvedli vrtulníkem letecké záchranné služby na stanici v Táboře a letěli do lesa u obce Chlum u Volar, kde byla v nepřístupném terénu v prudkém svahu zraněná osoba.

"Přistání vrtulníku nebylo kvůli terénu možné, proto byl pomocí palubního jeřábu vysazen pouze letecký záchranář. Pacient byl již ošetřen zdravotníky záchranné služby a zafixován ve vakuové matraci. Poté ho letecký záchranář a posádka záchranky uložili do speciálních nosítek určených pro letecký transport a odnesli přibližně sto metrů ze svahu na mýtinu. Zde záchranář sebe a nosítka s pacientem upnul k lanu palubního jeřábu. Vrtulník poté přeletěl na místo vhodné k přistání, kde byl pacient naložený do vrtulníku a transportován do nemocnice v Českých Budějovicích," popsala náročný zásah Vendula Matějů.

Leteckého záchranáře následně zdravotníci dopravili vrtulníkem zpět na táborskou stanici.