"Nejen, že jsme realizovali 310 výjezdů, což je zhruba o 70 více oproti průměru, ale od začátku roku to byl pro nás nejkritičtější den na jihočeských silnicích," uvedla mluvčí jihočeské záchranky Zuzana Fajtlová. Doplnila, že záchranáři zasahovali u osmnácti dopravních nehod se zraněním.

"Pro vaši představu je to zhruba trojnásobek z pohledu denního průměru," přiblížila. Pokračovala varováním, že léto ještě nekončí a počasí se nepříznivě podepisuje na naší pozornosti. "Myslete na to, když usedáte do auta či na kolo. A věnujte provozu maximální pozornost a na plynový pedál jen motýlí nohou, ať se vrátíte ke svým blízkým v pořádku," apeluje Zuzana Fajtlová.

Policisté v sobotu vyjeli k celkem dvaceti nehodám, při kterých se zranilo devatenáct lidí. Nejčastější příčinami karambolů byly nepřiměřená rychlost, a to v osmi případech a v devíti nesprávný způsob jízdy. U třech nehod figuroval alkohol za volantem.