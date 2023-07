Z auta se stala ponorka, na břeh mu museli pomáhat hasiči

Vylovit po nehodě auto z rybníka. To byl úkol pro hasičskou jednotku, která vyjížděla v sobotu ráno ke zřícenině Kozí hrádek nedaleko Sezimova Ústí. Jak podotkla mluvčí hasičů Vendula Matějů, v záplavě požárů, které jsou v posledních týdnech na denním pořádku, to byl neobvyklý zásah. Pro profíky ale nic, co by nedokázali vyřešit.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nedaleko Kozího hrádku skončilo auto pod hladinou. | Foto: HZS JčK