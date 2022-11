"V 11.53 hodin jel řidič dodávky tovární značky Fiat Ducato po silnici I/3 od Tábora na Sezimovo Ústí, kdy se pravděpodobně při odbočování vlevo plně nevěnoval řízení, přehlédl za ním jedoucího řidiče motorky, který ho v tu dobu předjížděl a odbočil. V tu dobu do něj řidič motorky narazil a poté obě vozidla skončila vlevo u rodinného domu. Při střetu se těžce zranil řidič motorky, o kterého se následně postarali záchranáři," popsal Milan Bajcura.

Vzhledem k tomu, že je ve věci vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a porušení důležité povinnosti, byl případ předán k dalšímu vyšetřování táborským kriminalistům z oddělení obecné kriminality.

Strážci pořádku žádají případné svědky popsané události, aby je kontaktovali na lince tísňového volání 158, nebo přímo na Územním odboru Tábor, Služba kriminální policie a vyšetřování, Oddělení obecné kriminality, Soběslavská 2763, Tábor, telefon 974 238 111.

Zdroj: Pavel Vilímek

Nehoda je v šetření.

Jak informovala mluvčí jihočeské záchranky Zuzana Fajtlová, motocyklista středního věku po střetu s dodávkou zůstal zaklíněn v plotě, odkud bylo nutné ho vyprostit.

"Na pomoc vyslalo zdravotnické operační středisko dvě pozemní posádky a také vrtulník letecké záchranné služby. Motorkář utrpěl středně těžká až těžká vicečetná poranění a bylo nutné mu poskytnout akutní přednemocniční péči. Záchranáři mu zajistili žilní vstup, imobilizovali jej do vakuové matrace, uvedli do umělého spánku a napojili na řízenou plicní ventilaci. Následně jej letecky transportovali do českobudějovické nemocnice," sdělila.