"Ve vlaku cestovalo pětadvacet lidí, nikdo z nich nebyl zraněn a z vlaku všichni vystoupili," doplnila Vendula Matějů, mluvčí HZS JčK a dodala, že zdravotničtí záchranáři ošetřili jedno lehké zranění osoby z osobního auta, kterého převezli do strakonické nemocnice.

Ke střetu vlaku s červenou škodovkou došlo na trase Strakonice - Vimperk. Řidič osobního auto vyjížděl z Přechovic na hlavní silnici č. I/4 a střetl se s právě projíždějícím vlakem. Ten i přes nízkou rychlost, opatřený světelným výstražným znamením, auto odsunul desítky metrů po kolejích.

Prodavač z nedalekého stánku popsal, co viděl, resp. slyšel. "Napřed jsem slyšel jenom ránu a říkal si, že to je asi nějaký divný vlak, že před sebou hrne kamení, protože tak mi to připadalo. Pak jsem vykoukl ven a viděl jsem řidiče, jak sám vylézá z auta."

Vzhledem k tomu, že jde o nebezpečný přejezd, tak zejména ve směruna Vimperk po něm vlaky jezdí opravdu pomalu, navíc před ním obvykle troubí. Podle pracovníků Správy železnic, kteří k nehodě dorazili, nicméně nelze zatím k nehodě říct nic bližšího. Zjišťují, jestli řidič znamení přehlédl, anebo výstraha nebyla funkční.

Trať bude ještě několik hodin uzavřena.