Snaží se pomoci a současně nepodléhat vlastním emocím. „Chodily jsme spolu na hřiště, slavily narozeniny. Zvládám to v rámci možností, snažím se být silná. Popravdě jsem se ještě nezastavila, protože mám dvě malé děti. Počítám, že to všechno na mě teprve dolehne,“ dodává.

Na Strakonické v Budějovicích se řidičce stalo osudné předjíždění

O sbírce informovala prostřednictvím příspěvku na osobním profilu na facebooku tři dny po nehodě, od té doby jej sdílelo skoro 800 uživatelů. Na transparentním účtu je něco přes 175 tisíc korun. „Nečekala jsem tolik pozitivních komentářů a už vůbec ne, že se za tak krátkou dobu podaří vybrat taková částka. Našlo se tolik solidárních lidí, co se snaží pomoci, nejen finančně. Jsem opravdu hrdá na všechny, kteří pomáhají a ráda bych jim i za rodinu poděkovala,“ uzavírá Vlčková.

Přispívat lze na transparentní účet číslo: 4694110033/0800

Na facebook napsala: „Pro mnohé z nás to byla skvělá kamarádka. Kam vešla, tam zvonil její smích a pozitivní energie. V první řadě to ale byla skvělá máma, která to neměla lehké. Středeční ráno jí bylo osudné a už se domů nevrátila. Pojďme se, prosím, všichni spojit a trochu usnadnit život její dcerce. Rodiče jí nikdo nenahradí, ale může jí to alespoň trochu ulehčit budoucnost.“

Nehoda: Tragédie ve Strakonické

Nehoda se stala ve středu 30. března před 7. h na mostě přes Vltavu ve Strakonické ulici v Budějovicích. Na místo vyjížděly dvě pozemní posádky záchranky, včetně lékaře. „Řidička zůstala po nárazu ve vozidle zaklíněna a v bezvědomí. Po vyproštění lékař konstatoval smrt, neboť žena utrpěla závažná poranění neslučitelná se životem," uvedla mluvčí záchranky Zuzana Fajtlová.

Policisté informovali, že řidička (1987) vozidla Fiat Stilo Combi zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a stavu mokré silnice, kde přejížděla z jednoho pruhu do druhého a dostala smyk. „Poté vjela vpravo mimo komunikaci a narazila do kovového zábradlí mostní konstrukce a stožáru trakčního vedení,“ uvedl mluvčí policistů Milan Bajcura. Vlivem nárazu vypadl motor s převodovkou, vůz se odrazil zpět a skončil uprostřed silnice. „Těžce zraněnou ženu bez známek života vyprostili hasiči," dodal policejní mluvčí Bajcura.