/VIDEO/ V úterý 4. června se ráno stala nehoda nedaleko Sezimova Ústí u areálu Soukeník. Řidič zemřel, spolujezdkyni odvezl vrtulník záchranky.

Tragická nehoda 4. června 2024 u Sezimova Ústí u areálu Soukeník. | Video: Pavel Vilímek

Tragédie se podle policejní mluvčí Lenky Pokorné odehrála před osmou hodinou ranní. "Řidič (1975) ve vozidle značky Ford vyjel z dosud nezjištěných příčin v levotočivé zatáčce mimo komunikaci, kde s vozidlem narazil do vzrostlého stromu. U nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Hasiči z vozidla vyprostili dvě osoby a zajistili vozidlo proti požáru. Řidič na místě svým zraněním podlehl. Jeho spolujezdkyně (1978) byla ve vážném stavu transportována zdravotníky do nemocnice," přiblížila, co se stalo, Lenka Pokorná.

Doplnila, že okolnosti této tragické dopravní nehody a zda byla příčinou vysoká rychlost a nezvládnutí řízení, šetří táborští kriminalisté.

U následků nehody zasahovaly dva záchranářské vozy z Tábora a vrtulník. "Řidič vozu utrpěl zranění neslučitelná se životem a zůstal ve voze zaklíněn. Spolujezdkyně byla s vážným polytraumatem a napojená na dýchací přístroj letecky transportována na ARO českobudějovické nemocnice," uvedla mluvčí jihočeské záchranky Zuzana Fajtlová.

Na místě byli i hasiči z táborské stanice. Jak informovali na sociální platformě X, z vozu vyprostili dvě osoby, jedna bohužel bez známek života. Hasiči pomohli záchrance s transportem do vrtulníku, po došetření uklidili misto nehody.

Zdroj: Pavel Vilímek

Je to letos již 13. oběť silniční nehody. Minulý měsíc na Táborsku vyhasl jeden lidský život, a to 12. května u Dírné. Zde zemřel cyklista, kterého srazilo osobní auto. Další jihočeská květnová nehoda byla u Řepice na Strakonicku zemřel 2. května řidič osobního auta po srážce s dodávkou.