"Při dopravní nehodě utrpěl řidič vozidla Peugeot fatální zranění, kterým i přes veškerou péči záchranářů na místě podlehl. Řidič z vozidla Mitsubishi byl s přesně nezjištěným zraněním převezen na traumatologii do českobudějovické nemocnice. Přesnou příčinu a okolnosti dopravní nehody vyšetřují prachatičtí kriminalisté," přiblížila mluvčí později.

K dopravní nehodě u Svaté Maří na Vimpersku vyjížděly dvě posádky zdravotníků a na místo mířil i vrtulník. "Mladý muž zůstal ve voze v bezvědomí zaklíněn a musel být vyprošťován. Po vyproštění se jej záchranáři desítky minut snažili oživovat všemi dostupnými prostředky, bohužel marně, svým vážným zraněním na místě podlehl. Muž cestující ve druhém voze byl převezen do spádového zdravotnického zařízení k observaci a vyšetření po dopravní nehodě," popsala mluvčí jihočeské záchranné zdravotnické služby Zuzana Fajtlová. Podle informací Deníku bylo řidiči, který při nehodě zemřel, 28 let. Zraněnému, který byl převezen do nemocnice, 61 let.

Silnice je kvůli nehodě se smrtelným zraněním dočasně uzavřená, na místě probíhá vyšetřování nehody. Doprava se odklání na křižovatkách Buk a Svatá Maří.