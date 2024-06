Michaela Petrová, bývalá místostarostka Tábora, chtěla udělat radost mamince a koupila lístky na koncert v Praze. Cestou jí ale auto vypovědělo službu a nakonec z něj vyšlehly i plameny.

Bývalé místostarostce Tábora se cesta na koncert změnila v horor. | Foto: se svolením Michaely Petrové

„Žij každou vteřinou. Protože v každé vteřině se ti může změnit celý život. Nebo taky už ten život nemusí být. Každý čteme tyhle citáty, někde vzadu v mysli víme, že máme žít naplno každou vteřinu, že nikdy nevíme, co se může stát. Ale je to někde vzadu. Než se to stane. Mně se to stalo, opakovaně,“ říká bývalá táborská místostarostka Michaela Petrová s tím, že před pár dny se jí právě takový zážitek stal.

Děsivá situace ji potkala minulý týden, v sobotu 8. června 2024. Maminka Michaely Petrové miluje Andrého Rieu. Tak koupila k Vánocům dva lístky na umělcův nynější pražský koncert, který se v sobotu konal. Jenže cesta do Prahy se za Miličínem, na hranici Jihočeského a Středočeského kraje změnila v horor.

Plameny z motoru

„Za Miličínem, kde je rovinka, vyjížděli jsme z obce a najednou jsem přestala cítit tah motoru. Ale nešly ani brzdy. Měla jsem nohu až na podlaze a nic! Ještě setrvačností jsem zajela ke kraji a zabrzdila s pomocí ruční brzdy,“ vrátila se pro Deník k hroznému zážitku Michaela Petrová. Vzápětí ucítila spáleninu. „Došlo mi, že něco hoří,“ popisuje událost i na svém facebookovém profilu a připojuje, že hned volala na maminku, že musejí rychle ven z auta. To začínalo v tu chvíli hořet. Z motoru vyšlehly první plameny.

Pomáhala mamince z vozu a pomáhali už jí také lidé, kteří zastavili, když viděli, co se děje. Když byla maminka v bezpečí, vrátila se Michaela Petrová do auta ještě pro psa. „Dělám pro organizaci, která zachraňuje psy. Věnuji se socializaci pejsků. Nabízím je pak k adopci na facebooku a vezla jsem právě jednoho do Prahy,“ říká Michaela Petrová. Předání se mělo uskutečnit před koncertem…

Díky všem, kteří pomáhali

Pes skončil také mimo auto, ze kterého už se pak během krátké chvilky stal jen ohořelý vrak. Bylo měsíc po technické, opravy předtím stály tisíce korun a přesto v něm šlo o život.

Naštěstí vše dobře dopadlo. „Chci moc poděkovat všem, kteří mi pomohli. Hasiči, police, požární vyšetřovatel, i člověk z odtahovky. Lidé, kteří zastavili a vzali mamku, aby ji odvedli a posadili do bezpečí. Všem moc díky,“ vyzdvihuje ochotu a vstřícnost všech Michaela Petrová. Zbytek dění už má překrytý mlhou z hrozného šoku. Jen ví, že i kolem auta, z něhož šlehaly třímetrové plameny a bouchaly mu pneumatiky, projížděli někteří ostatní řidiči a bez ohledu na nebezpečí prostě pokračovali v cestě.

Auto je nyní na vrakovišti a Michaela Petrová plánuje podat žádanku na policii o přezkoumání vraku, kvůli příčinám nehody. Pejsek už je u nové majitelky. „Další týden jsem měla těžké nohy, trochu zmatená, asi post šok, ale žijeme. Z šoku se dostaneme, shořelo jen auto a pár věcí. Naštěstí pořád mám kolem sebe lidi, kteří mi poskytli duševní podporu, půjčili auto. Díky můj anděli strážný, musíš mít se mnou občas šílenou šichtu,“ zdůrazňuje Michaela Petrová.