Tragédie se stala krátce po 13. hodině. Jak informoval policejní mluvčí Miroslav Doubek, ve směru od Protivína na Písek jelo osobní auto Ford Fiesta. "Sedmdesátiletý řidič přejel ze zatím nezjištěných příčin do protisměru, kde se auto střetlo s protijedoucím vozidlem Mercedes Benz E 200. Řidič fordu na místě zraněním podlehl," uvedl Miroslav Doubek.

Pokračoval, že v mercedesu cestovali muž (64 let), kterého se zraněním převezla záchranka do písecké nemocnice a žena (66 let), která byla s těžkým zraněním letecky transportována do nemocnice v Českých Budějovicích.

Na místě zasahovaly záchranné složky a policie dopravu odkláněla přes Myšenec. Dopravní komplikace lze očekávat do 18. hodiny.

Příčiny nehody jsou v šetření.

Tento týden je to na jihu Čech již druhá tragická nehoda. Ve středu odpoledne se na Českokrumlovsku střetlo osobní auto s cyklistou na elektrokole. Ten utrpěl vážná poranění, kterým i přes okamžitou resuscitaci a následný letecký transport do nemocnice, bohužel, podlehl.