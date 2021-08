"Díky oznámení místních občanů na linku 158 byli soběslavští policisté okamžitě na místě a zadrželi jej. Následná zkouška na alkohol prokázala hodnotu 2,9 promile alkoholu v dechu. Doposud zjištěná škoda byla odhadnuta na částku 170 tisíc korun," uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.

Zda při své jízdě naboural i další automobily či způsobil i jinou škodu na majetku, je předmětem dalšího šetření dopravních policistů i policistů místního soběslavského obvodního oddělení.

"Opilý řidič se svým jednáním stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. O potrestání bude rozhodovat soud. Trestní zákoník zde stanoví, vedle peněžitého trestu či trestu zákazu činnosti, až trest odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let," uzavřel policejní mluvčí.