Opařany - Ve středu po 8. hodině ranní se u Opařan na Táborsku stala tragická nehoda. Silnice je uzavřená odhadem do 15.30 hodin.

Při střetu tří osobních a jednoho nákladního auta podle policejního mluvčího Miroslava Doubka zemřela řidička z jednoho z havarovaných osobáků.



Kvůli záchranným pracím a vyšetřování nehody byla uzavřeny na několik hodin hlavní silnice z Tábora na Milevsko.



"Dle prvotního šetření řidička (19) osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia, jedoucí ve směru od Milevska, zatím z přesně neurčené příčiny přejela do protisměru, kde se čelně střetla s nákladním vozidlem tovární značky Scania. Za tímto kamionem, jedoucím ve směru od Tábora, zastavilo osobní vozidlo tovární značky Mitsubishi. Z něj vystoupily dvě ženy (31, 38), které spěchaly na pomoc ke Škodě Fabii. Současně však ve směru od Milevska přijíždělo osobní vozidlo tovární značky Fiat, řízené ženou (24). Ta před nehodou z neurčené příčiny nezastavila, nabourala do Škody Fabie a odrazila ji proti na pomoc přicházejícím ženám. Obě tyto ženy následkem střetu utrpěly vážná poranění a po ošetření na místě byly zdravotnickou záchrannou službou transportovány do českobudějovické nemocnice. Rovněž řidička fiatu utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice v Táboře. Řidička Škody Fabia utrpěla zranění neslučitelná se životem, řidič kamionu vyvázl bez zranění," popsal pravděpodobný sled událostí vedoucích k tragédii Miroslav Doubek.

Přesná příčina, průběh a míra zavinění události jsou předmětem dalšího šetření táborských policistů. Rodičům zesnulé dívky i řidiči kamionu byla poskytnuta policejní krizová intervence.

Mladá řidička se tak stala bohužel již 46 obětí dopravních nehod na jihočeských silnicích.