Nehodu na sjezdovce ve Ski areálu Lipno vyšetřují policisté z Českokrumlovska. Podle informací tiskového mluvčího Miroslava Šupíka se srážka lyžařů stala 22. února vinou neopatrné jízdy.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jeden z návštěvníků lyžařského areálu Lipno tam při neopatrné jízdě zezadu vrazil do jiné lyžařky, která upadla. "Pádem jí vznikla zranění, s nimiž musela být převezena do českobudějovické nemocnice a podrobit se zde operačnímu zákroku," vysvětil českokrumlovský policejní mluvčí. K události došlo kolem desáté hodinu dopoledne na sjezdovce K Yettimu. Přesné místo srážky policisté zatím neurčili, stejně jako neidentifikovali viníka srážky, kterému v případě dopadení a prokázání viny hrozí nepodmíněný trest až na jeden rok.

Každopádně v souvislosti s případem policisté hledají svědky, kteří by mohli do případu vnést jasno. "Pátráme po chlapci v přibližném věku od deseti do patnácti let, oděném v zelenomodré kombinaci a pravděpodobně jeho matce, kteří by mohli pomoct s objasněním uvedené nehody," uvedl Miroslav Šupík s tím, že přihlásit se policistům mohou všichni, kdo by mohli k nehodě mít nějakou informaci, jež by vedla k jejímu objasnění. Svědci mohou kontaktovat policii na telefonním čísle 974 232 760 anebo na lince tísňového volání 158.