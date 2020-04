Policisté z Tábora řeší případ řidiče, který za volant usedl s více než dvěma promile.

"Místní muž středního věku v závěru minulého týdne řídil nákladní automobil tovární značky Ford Tranzit ulicemi města Tábora, a to ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj vůz a v ulici Na Parkánech přejel do protisměru, kde se bočně střetl s dalším vozidlem. Ke zranění řidičů naštěstí nedošlo. Následná odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu bezmála 2,2 promile. Muž se tak stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti," popsal případ mluvčí policie Miroslav Doubek.