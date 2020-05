Mladý muž podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petry Kafkové úspěšně zdolal technicky obtížnou, jištěnou skalní cestu Bechyňské ferraty, na jejím konci však pravděpodobně uklouzl a následoval pětimetrový pád. "Muž při pádu utrpěl zranění a zůstal viset v lanové cestě pod skalním převisem. Událost byla na Zdravotnické operační středisko záchranné služby nahlášena v 16.06 hodin," uvedla Petra Kafková.

Via Ferrata Bechyně: Skály v Zářečí se nacházejí na levém břehu řeky Lužnice asi 1 km po proudu od města Bechyně. Bechyňská ferrata je těžká cvičná zajištěná cesta, z velké části vedená ve vodorovném, převislém traverzu. Je unikátní v tom, že má lanový mostek (první u nás). Nevýhodou je, že je neprůchozí. Tudíž je nutné vrátit se po ferratě stejnou cestou zpět, což opět výrazně zvyšuje její obtížnost. Má dobře uchycené ocelové lano a téměř po celé délce umělé stupy. Skoro celá trasa je převislá a obsahuje jen několik odpočinkových míst. Některé pasáže vyžadují přecvakávání v extrémním tahu a viset za jednu ruku. Zdroj: http://www.ferratabechyne.cz/

Zdravotnické operační středisko aktivovalo Leteckou záchrannou služby AČR v Bechyni s požadavkem na zásah v nepřístupném terénu. Vzhledem k poloze základny, byl vrtulník na místě během několika minut. Na palubě již byl připraven v lezeckém úvazku letecký záchranář Zdravotnické záchranné služby JčK.

"Zraněný se nacházel pod skalním převisem, proto se jednalo technicky náročnější zásah. Letecký záchranář byl k pacientovi spuštěn za pomoci palubního jeřábu. Podařilo se mu vyprostit mladíka z visu a zajistit k sobě. Oba následně byli vytaženi do vrtulníku. Na nejbližší vhodné ploše pak vrtulník přistál a lékař pacienta vyšetřil. Po poskytnutí nezbytné neodkladné péče byl pacient s podezřením na poranění v oblasti pánve a mnohočetnými pohmožděninami transportován do českobudějovické nemocnice. Zde byl v 17 hodin, tedy 56 minut po oznámení nehody na linku 155, předán do péče kolegů traumacentra," popsala náročný zásah Petra Kafková.

K zásahu vyjeli i profesionální hasiči ze stanice Týn nad Vltavou a dobrovolní hasiči obce Bechyně. Podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů se ukázalo, že cesta přes vodu není možná. Takže záchrana zraněného nakonec proběhla z vrtulníku. "Hasiči pak zkontrolovali i další skály, jestli ještě někde není jiná osoba. Nikoho již nenašli," doplnila Vendula Matějů.