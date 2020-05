Táborští policisté se zabývali šetřením vážné nedělní nehody.

V neděli večer opilý řidič srazil cyklistu v ulici Čs. armády ve Veselí nad Lužnicí. | Foto: Jiří Anděl

"Policisté zahájili úkony trestního řízení proti muži, 31 let, z Veselí nad Lužnicí. Ten krátce po půl osmé hodině večerní neděle dne 17. května řídil po třídě Čs. armády ve Veselí nad Lužnicí automobil tovární značky Mercedes Benz. Dle prvotního šetření a výpovědí svědků při předjíždění dalších vozidel přejel do protisměru, kde čelně srazil cyklistu, 49 let, na jízdním kole značky Author. Ten při střetu utrpěl těžká poranění a byl po ošetření na místě převezen na traumatologické oddělení krajské nemocnice," popsal mluvčí policie Miroslav Doubek.