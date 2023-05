V úterý 2. května kolem půl osmé večer se stala vážná nehoda u obce Ratibořské Hory na Táborsku.

Nehoda u Ratibořských hor 3. května. | Foto: HZS JČ

Řidička tam nezvládla řízení a auto se zastavilo nárazem do stromu. Žena zůstala po nárazu zaklíněná ve zdemolovaném vozidle. Zraněnou osobu vyprošťovali ze zdemolovaného vozu hasiči. Podle informací mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů ženu hydraulickým vyprošťovacím zařízením vystříhali. Trvalo to asi čtvrt hodiny. Následně byla předána do péče zdravotníků a převezena do nemocnice.