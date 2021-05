V obci Krotějov na Soběslavsku v neděli 9. srpna 2020 krátce po půl šesté večer nouzově přistál kluzák VSO 10. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod objasnil, jak k věci došlo.

Pilot kluzáku měl v neděli štěstí v neštěstí, při nouzovém přistání v Krotějově skončil v plotě jednoho z domů a vyvázl s drobnými oděrkami. | Foto: PČR

Zpráva ústavu uvádí: "Dne 9. 8. 2020 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě kluzáku VSO-10. Pilot prováděl let se vzletem na LKSO po trati Soběslav – Votice – Pelhřimov – Soběslav. Při letu z Pelhřimova do Soběslavi se rozhodl vzhledem k deficitu výšky pro přistání do terénu. Vlivem nesprávného rozpočtu došlo k doteku kluzáku se zemí na vysoké rychlosti. Pilot se rozhodl přerušit přistání a vědomě přitáhl řídící páku. Nastoupal do cca 10 m a přeletěl vyhlédnutou plochu pro přistání. Následně kluzák dopadl na travnatou plochu před obytným domem a narazil do živého plotu před tímto domem. Pilot byl lehce zraněn. Kluzák byl zničen."