V úterý dopoledne došlo na přechodu na návsi v Ločenicích ke střetu osobního automobilu a chodce. Řidička objížděla autobus stojící v zastávce a podle vyjádření policie již nedokázala střetu s mužem zabránit. Zraněnému poskytli svědci nehody laickou první pomoc, ve které pokračovali zdravotníci záchranné služby. Muž byl následně transportován do nemocnice.

Následkům zranění bohužel chodec podlehl. Policie nadále podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury šetří příčiny nehody a míru zavinění. "Vyhodnocujeme všechna svědectví," uvedl Milan Bajcura. Pokud by se ukázalo, že na vině byla řidička vozidla, mohl by jí hrozit trest až šest let, za usmrcení z nedbalosti.

"Žádáme jak řidiče, tak chodce, aby věnovali zvýšenou pozornost přecházení vozovky a pohybu v blízkosti přechodů," doplnil Milan Bajcura. A upozornil obecně na vyšší riziko nehod v souvislosti se začínající hlavní turistickou sezónou a nadcházejícími prázdninami.