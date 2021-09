Hasiči zabezpečili místo nehody, provedli protipožární opatření a asistovali zdravotníkům při ošetřování zraněných. "Dále pak hasiči zajistili bezpečné přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Po stabilizaci jedné ze zraněných řidiček ji pomohli transportovat do vrtulníku. Druhá zraněná byla do nemocnice převezena sanitkou," poznamenala Matějů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.