V pondělí 25. září dopoledne se stala u Tábora na zúženém místě dálnice D3 u Tábora vážná dopravní nehoda. Na mnoho hodin zcela zavřela dopravní tepnu, nyní je už dálnice opět průjezdná.

Čelní srážka dvou kamionů na zúžení dálnice D3 u Tábora v pondělí 25. září. | Foto: HZS JČ

Podle policejní mluvčí Lenky Krausové byla srážka nahlášena v 10.42 hodin. "Podle prvotních informací kamion jedoucí směrem na Prahu sjel do příkopu a na zúžení se dostal opět na silnici, kde se čelně střetl s protijedoucím nákladním vozidlem, uvedla Lenka Krausová.

Silnice musela být zcela uzavřená a policie odkládněla dopravu u Čekanic a Měšic. Provoz svedaný z dálnice do Tábora způsobil ve městě dluhé kolony. Dopravní komplikace trvaly až do odpoledne, dálnice mohla být zprůjezdněná až krátce před půl čtvtou odpolední.

Na Táborsku se srazil osobák s autobusem. Nehoda si vyžádala lidský život

K nehodě přijela jako první posádka českobudějovických záchranářů, kteří podle mluvčí záchranky Zuzany Fajtlové právě převáželi jinou pacientku do pražské nemocnice. "U nehody zastavili a začali poskytovat přednemocniční neodkladnou pomoc do příjezdu ostatních posádek jedoucích z Tábora. Jeden z řidičů byl při příjezdu záchranářů mimo vozidlo a při vědomí. Po ošetření byl převezen do táborské nemocnice. Druhý z řidičů byl po nárazu katapultován mimo vozidlo a v bezvědomí. Bylo nutné zajistit jeho stav napojením na umělou plicní ventilaci. S podezřením na těžké poranění hlavy byl následně transportován na ARO českobudějovické nemocnice," popsala Zuzana Fajtlová.

Profesionální hasiči ze stanice Tábor a jednotka SDH obce Chotoviny museli odstranit ze silnice vyteklé provozní kapaliny.