Policisté přijali informaci o vážné nehodě na Strakonické ulici, ve směru Vltava – střed a obchodními domy Sconto, Terno a Möbelix ve středu v 7 hodin ráno. Po příjezdu na místo záchranáři podle policejního mluvčího Milana Bajcury zjistili, že řidička (roč. 1987) osobního vozidla tovární značky Fiat Stilo Combi pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a stavu mokré silnice, kde přejížděla z jednoho jízdního pruhu do druhého a dostala smyk. "Poté vjela vpravo mimo vozovku, kde narazila do kovového zábradlí mostní konstrukce a stožáru trakčního vedení. Poté vlivem nárazu vypadl motor s převodovkou a vůz se odrazil do středu komunikace. Těžce zraněnou ženu vyprostili hasiči, ale již při této akci nejevila známky života. Zasahující zdravotníci poté museli konstatovat úmrtí," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.