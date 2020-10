K nehodě podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů vyjely všechny složky intergovaného záchranného systému. Z jednotek požární ochrany to byli profesionální hasiči ze stanice Dačice.

"Jednotka nalezla havarovaného motorkáře včetně jeho motorky až v blízkém potoce. Zraněného a promočeného motorkáře hasiči vytáhli z vody a pomohli zdravotníkům záchranné služby s jeho ošetřením. Následně ho přenesli do sanitky. Tou byl odvezen na heliport do Dačic, odkud byl do nemocnice transportován letecky vrtulníkem," uvedla Vendula Matějů.

Hasiči dále zkontrolovali, zda z havarovaného motorky nevytékají do potoka provozní kapaliny. Žádný únik nebyl zjištěn. Nehodu si poté převzala Policie ČR k šetření. V 10.38 hodin byl do Velkého Pěčína vyslán vyprošťovací automobil ze stanice Jindřichův Hradec, pomocí kterého byla motorka z potoka vytažena.