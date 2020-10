První aktivace z dispečinku Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje přišla okolo 12 hodiny. Posádka Kryštofa 13 byla vyslána k malému pacientovi s popáleninami. Po zajištění a ošetření popálených ploch bylo dítě transportováno na popáleninovou kliniku Královské Vinohrady.

Dvacet minut před čtrnáctou hodinou přichází druhá aktivace, a to do Písku. Zde srazil osobní automobil chodce. S podezřením na krvácení do mozku, zaintubován a s řízenou ventilací byl zraněný muž přepraven na ARO nemocnice v Českých Budějovicích.

Na další vzlet se letecká posádka vydala osm minut po patnácté hodině. U obce Mirotice se stala vážná dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla. Řidič osobního vozu, bohužel, podlehl zraněním neslučitelným s životem. Středně těžká zranění utrpěl řidič kamionu a byl transportován do nemocnice v Českých Budějovicích.

Čtvrtý zásah byl výpomocí Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje. Po devatenácté hodině vzlétli letečtí zdravotníci z Bechyně k muži středního věku s akutním infarktem myokardu. Po zajištění byl pacient s oběhovou nestabilitou s nutností vasopresorické podpory oběhu přepraven na kardiologickou JIP nemocnice v Českých Budějovicích.

Letecká záchranná služba Armády České republiky