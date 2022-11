Tragická srážka osobního auta s chodcem uzavřela dálnici D3 u Řípce

Druhá nehoda se stala 24. listopadu na silnici I/22 mezi Katovicemi a Strakonicemi, u autobusové zastávky část Střela. Řidič octavie srazil podle policie neosvětleného chodce v tmavém oblečení, který se pohyboval u pravé krajnice vozovky. Muž srážku nepřežil.

Řidič u Strakonic v noci srazil neosvětleného chodce. Policie žádá o pomoc

Obecně právě za snížené viditelnosti jsou okamžiky, kdy řidič nemusí osoby pohybující se po silnici dostatečně rychle zaregistrovat. Při pohybu na pozemních komunikacích od soumraku do svítání jsou nejzranitelnější právě nemotorizovaní účastnící silničního provozu, tedy chodci a cyklisté v tmavém oblečení. Takovou pohybující se osobu je řidič schopný zaznamenat na vzdálenost 18 metrů, a to už nemá šanci včas bezpečně své auto zastavit. Podle odborníků při rychlosti 75 km/h potřebuje podle policie řidič nejméně 1,5 sekundy na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Za tu dobu ujede 31 metrů. A než začne řidič s vlastním vyhýbacím manévrem, ujede od zpozorování chodce více než 150 metrů. Takže na bezpečné vyhnutí se chodci potřebuje odhadem 200 metrů. A právě na takovouto vzdálenost může chodce spatřit, jen pokud má na sobě reflexní doplňky.

Na bezpečný vyhýbací manévr potřebuje řidič asi 200 metrů, včas uvidí pouze postavu s reflexními prvky.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Z toho vyplývá, že osoba pohybující se v noci v tmavém oblečení nedává moc velkou šanci, aby řidič bezpečně provedl vyhýbací manévr. Proto v současné době musejí být řádně v noci osvětleni a označeni nejenom cyklisté, ale povinnost mít na sobě za snížené viditelnosti a mimo obec reflexní prvky mají i chodci.