Jarní výlov trochu jinak, třeboňští hasiči tahali z rybníka auto

Třeboňská jednotka a českobudějovický jeřáb musely v pondělí do akce k autu, které se potopilo do Dolního přeseckého rybníka. Výlov, i když trochu jiný, než by člověk před Velikonoci v kraji rybníků čekal, se jim povedl bez jakéhokoli znečištění vody v rybníku.

Zpět z rybníka na silnici dostali havarované auto hasiči z Třeboně. | Foto: Deník/VLP Externista