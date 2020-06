První případ je z 18. dubna. Pár minut před půlnocí jel 23letý řidič po silnici v Mladé Vožici a následně havaroval do zaparkovaného osobního vozidla Škoda Superb, zděné podezdívky oplocení rodinného domu a nakonec porazil i svislé dopravní značení. Nehodou tak způsobil škodu za více než 102 000 korun. Při vyšetřování nehody nadýchal téměř 1,2 promile.

Druhý případ je ze 17. května, kdy jel ve večerních hodinách 35letý řidič s osobním vozidlem Škoda Superb po silnici mezi obcemi Vřesce a Ratibořské Hory. Při projíždění levotočivé zatáčky sjel do příkopu a pak havaroval do vzrostlého stromu. Dopravní policisté měli podezření na silné ovlivnění alkoholem. To také potvrdil test, muž nadýchal více než 2,1 promile. Na vozidle byla škoda vyčíslena na 352 000 korun.